Gemeente ondertekent Burgemeestersconvenant 2030 Timmy Van Assche

14 februari 2020

19u17 0 Ichtegem Ichtegem onderschrijft het Burgemeestersconvenant 2030. Hiermee wil de gemeente verder inzetten op CO2-reductie en duurzame energie.

Het zogenaamde convenant is een voortzetting van een engagement dat in 2015 een eerste keer werd ondertekend. Nu wordt dus de opvolger daarvan voorgelegd. De doelstellingen zijn het verhogen van de energie-efficiëntie, het gebruik van duurzame energiebronnen, de uitstoot van CO2 tegen 2030 met 40 procent te verminderen en zogenaamde klimaatadaptatie. Dat laatste zijn maatregelen die tegemoet komen aan de klimaatverandering en moet steden en gemeenten klaarstomen voor een gewijzigd klimaat. De West-Vlaamse Intercommunale WVI speelt een grote regierol in het convenant.

Binnen de twee jaar na ondertekening van het Burgemeestersconvenant 2030 moet Ichtegem over een door de gemeenteraad goedgekeurd en bij Europa ingediend klimaatplan beschikken. “We blijven een sensibiliserende rol spelen en nemen al verschillende duurzame stappen, zoals de omschakeling van onze openbare verlichting naar leds, de vergroening van ons wagenpark, autodelen en de installatie van zonnepanelen op gemeentegebouwen", zegt milieuschepen Celesta Muylle (WIT). “Samen met Oudenburg en De Haan vormen we één cluster. We hadden onze buren van Gistel er graag bij gehad, maar zij ondertekenen het convenant niet. Spijtig, maar dat is natuurlijk hun eigen beslissing en verhaal.”