Gemeente lanceert noodlijn voor alle vragen en meldingen over corona Timmy Van Assche

18 maart 2020

14u46 0 Ichtegem De gemeente Ichtegem heeft een noodnummer geactiveerd waar alle inwoners terecht kunnen in deze coronacrisis.

059/34.11.23. Dat is het nummer van de nieuwe noodlijn die de gemeente heeft geactiveerd. Inwoners kunnen er terecht voor alle vragen, opmerkingen of meldingen over het coronavirus. Ook handelaars kunnen hier met hun bezorgdheden terecht. Ook hulpvragen omtrent boodschappen of zorg kunnen hier gesteld worden. “Aarzel niet en bel ons op", is het devies. De noodlijn wordt elke werkdag bemand van 8.30 tot 17 uur. “Zorg goed voor jezelf en voor elkaar, volg de maatregelen strikt op, zo kunnen we samen de strijd tegen het coronavirus winnen”, klinkt het strijdvaardig.