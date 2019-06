Gemeente lanceert leuke speelpleinkaart ‘PLAY-time’ en koppelt er ook wedstrijd aan vast Timmy Van Assche

10 juni 2019

14u00 0 Ichtegem De gemeente Ichtegem pakt uit met de speelpleinkaart ‘PLAY-time’. Hierop vind je alle (verborgen) speelplekken in de gemeente, maar ook sportterreinen, het skatepark, leuke parken om te picknicken of te ravotten en je kan zelfs je eigen huis, school en het huis van je beste vriend(in) aanduiden. Aan de lancering van deze kaart wordt ook een wedstrijd gekoppeld.

Deze week lanceren de gemeente en jeugddienst een gloednieuw concept. “De gemeente beschikt over heel wat vrij toegankelijke speelpleintjes, verborgen speelplekjes, leuke picknickplekken en sporttereinnen. Al deze speelplekken werden in kaart gebracht en samengevoegd tot een kindvriendelijke kaart: de PLAY-time speelpleinkaart”, vertelt bevoegd schepen Tina Ledaine (Liberaal 2018).

“Challenge”

Samen met de lancering van de speelpleinkaart start de gemeente ook een originele wedstrijd om het concept onder de aandacht te brengen: de PLAY-challenge. “Aan de hand van de speelpleinkaart bezoek je de acht wijkspeelpleintjes van de gemeente, waar je acht opdrachten moet uitvoeren. Noteer alle antwoorden op het antwoordformulier en breng het voor 15 september binnen aan het onthaal van het gemeentehuis of administratief centrum. Simpel en superleuk om tijdens de zomermaanden te doen.” Uit alle inzendingen worden vier winnaars gekozen. De hoofdprijs is een bon van de Fun ter waarde van 25 euro. Er worden ook nog drie extra winnaars gekozen en die krijgen een bon van de Fun ter waarde van 15 euro.

De PLAY-time kaart wordt verdeeld onder alle leerlingen die in Groot-Ichtegem naar school gaan. Daarnaast kan je de kaarten ook afhalen in het gemeentehuis, administratief centrum en in de bibliotheken. Meer info: www.ichtegem.be/playtime en www.ichtegem.be/playchallenge.