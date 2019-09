Gemeente lanceert fotowedstrijd #goedopweg om mensen te stimuleren om auto te laten staan Timmy Van Assche

04 september 2019

19u31 0 Ichtegem Nog tot en met 22 september organiseert de gemeente Ichtegem voor het eerst de fotowedstrijd #goedopweg. Met de start van het nieuwe schooljaar en de Week van de Mobiliteit in het vooruitzicht, daagt het gemeentebestuur iedereen uit om zich duurzaam te verplaatsen.

“Naar de bakker, school, het werk of zomaar even genieten van het ‘weg zijn’: we verplaatsen ons steeds minder op automatische (auto)piloot. Mensen, bedrijven, organisaties en overheden gaan #goedopweg. Die dynamiek willen we ook in Ichtegem omarmen en versterken”, laat de gemeente weten. Doe jij tussen nu en 22 september een duurzame verplaatsing? Neem er een leuke foto van en stuur ze door via www.ichtegem.be/fotowedstrijd-goedopweg. Vergeet ook niet om de foto te delen via sociale media met #goedopweg, zodat iedereen kan zien dat jij - letterlijk - goed op weg bent. Uit alle inzendingen worden drie winnaars geloot. Zij ontvangen een waardebon van 25 euro die gebruikt kan worden bij de lokale Ichtegemse handelaars. Het reglement vind je op de gemeentelijke website. De winnaars worden begin oktober meegedeeld.