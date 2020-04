Gemeente koopt 15.000 mondmaskers aan voor inwoners Timmy Van Assche

24 april 2020

13u19 3 Ichtegem In een extra zitting van het schepencollege werd beslist om elke inwoner van de gemeente binnenkort te voorzien van een stoffen, herbruikbaar mondmasker. Het lokaal bestuur trekt hiervoor ruim 34.000 euro uit. Concreet wordt een bestelling geplaatst van 15.000 mondmaskers: 13.000 voor volwassenen en 2.000 kindermodellen.

Op basis van een uitgebreide vergelijking van verschillende offertes en van de verschillende kwaliteit van mondmaskers werd beslist om 15.000 stoffen mondmaskers te kopen bij de firma Balko uit Waregem. “Bij een verdere versoepeling van de coronamaatregelen is de verwachting dat mondmaskers deel zullen uitmaken van het dagelijkse leven”, legt burgemeester Jan Bekaert (WIT) uit. “Om te vermijden dat er bij een versoepeling een tekort zou zijn aan mondmaskers voor onze bevolking, nemen wij onze verantwoordelijkheid op en doen we als lokaal bestuur nu een aankoop”. De levering van de mondmaskers wordt midden mei verwacht. Op dit moment organiseert het lokaal bestuur zich om, van zodra de levering toekomt, de verdeling zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren. “Hierover zal later uitgebreid gecommuniceerd worden.”

Conform

“Deze maskers worden gemaakt conform het patroon en de richtlijnen die opgelegd zijn door de FOD Volksgezondheid”, verduidelijkt Bekaert. “Er zal een mogelijkheid zijn om een extra filter in het mondmasker te steken. De slogan ‘In Ichtegem laten we niemand in de steek’ blijft bewezen.” Het lokaal bestuur benadrukt dat wie vragen heeft rond het coronavirus nog steeds terecht kan op de gemeentelijke coronanoodlijn via 059/34.11.23.