Gemeente investeert fors in nieuwe straatverlichting Timmy Van Assche

24 januari 2020

15u46 0 Ichtegem Het gemeentebestuur van Ichtegem trekt de geldbuidel open en investeert fors in nieuwe straatverlichting. Eerste schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) en schepen Celesta Muylle (WIT) lichten de plannen toe.

Ruim 272.000 euro. Dat is wat het gemeentebestuur uittrekt voor nieuwe ledverlichting. Zo’n 90.000 euro werd in de Schilderswijk en Abdijstraat gestopt, nog eens een 80.000 euro ging naar de Bellebos- en Eikenlaan. In de derde en laatste fase, die nu volop aan de gang is, wordt de verlichting in de Bruwierwijk aangepakt voor 100.000 euro. “Eerst en vooral investeren we om het verbruik van de verlichting en de energiefactuur te drukken. Uit berekeningen van nutsmaatschappij Fluvius blijkt dat de nieuwe ledverlichting ons meer dan de helft doet besparen”, legt Cobbaert uit. “En natuurlijk is er het visuele aspect. De oude verlichtingspalen in bijvoorbeeld de Bruwierwijk dateren van de jaren zeventig. Sommige palen zijn compleet rot. Dat oogt natuurlijk niet fraai.” Op jaarbasis betaalt de gemeente zowat 210.000 euro aan openbare verlichting. In de toekomst zal dit cijfer dus lager liggen. Tegen 2030 wil de gemeente alle openbare verlichting ‘verledden’. Al enkele jaren wordt de openbare verlichting gedoofd van zondag tot en met donderdag tussen middernacht en 5 uur. Tijdens de afgelopen feestdagen, met name kerstavond en Kerstdag, en oudejaarsavond en Nieuwjaar, werd de verlichting ‘s avonds en ‘s nachts om veiligheidsredenen voor het eerst toch aangestoken.