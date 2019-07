Gemeente heeft plannen klaar: Bruwier wordt socio-cultureel centrum, dorpskern Ichtegem krijgt make-over Timmy Van Assche

04 juli 2019

23u00 0 Ichtegem Onder de werktitel ‘Ichtegem Inspireert’ en de bijhorende hashtag heeft het gemeentebestuur zijn beleidsplan voorgesteld. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de ontwikkeling van de site Bruwier, de heraanleg van de Ichtegemse kern en de toekomst van Huis Anne Mahieu. “Deze legislatuur moet een kruisbestuiving worden tussen het bestuur en de inwoners, waarbij we elkaar inspireren”, zegt burgemeester Jan Bekaert (WIT)

De coalitie WIT-Liberaal 2018 stelde haar beleidsplan voor met daarin tien hoofdthema’s, gaande van participatie, mobiliteit en ondernemen tot jeugd, cultuur en milieu. Maar het is natuurlijk uitkijken hoe de nieuwe ploeg enkele hete hangijzers zal aanpakken. Zo is er de ontwikkeling van de site Bruwier in hoofdgemeente Ichtegem, waar nu het gemeentehuis staat. Daar komen, in tegenstelling tot wat de vorige coalitie plande, géén sociale appartementen of serviceflats. “De site Bruwier wordt een socio-cultureel centrum”, zegt eerste schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Het gebouw zal bestaan uit een ruime polyvalente zaal en foyer met bar en keuken. Hier zullen meer dan 400 bezoekers kunnen genieten van evenementen, optredens en feestelijkheden. De site wordt ook de nieuwe thuis van het lokaal dienstencentrum. En het loket van de gemeentelijke dienstverlening krijgt hier een belangrijke plaats. Zaal De Ster, waar nu ook het dienstencentrum gevestigd is, wordt de nieuwe locatie voor de bibliotheek. En de diensten omgeving en financiën, die nu in Ichtegem zitten, verhuizen naar het administratief centrum in Eernegem. In de vorige legislatuur werd gesproken van een kostprijs van maar liefst 10 miljoen euro om de site Bruwier te ontwikkelen, maar zo duur willen we het niet laten uitvallen.”

Dorpskern Ichtegem

Tweede belangrijke punt: de herinrichting van de dorpskern van Ichtegem. De huidige markt werd voor het laatst midden jaren 70 aangepakt en heeft een facelift nodig. “De markt en omliggende straten worden omgevormd tot een eigentijds en aantrekkelijk centrum”, zegt schepen Tina Ledaine (Liberaal 2018). “Het is niet de bedoeling dat er minder parkeerplaatsen komen dan nu. Voor dit project wordt een participatietraject uitgetekend, waarbij de inwoners al van in het begin worden betrokken.”

Huis Anne Mahieu

Ook over de toekomst van beschermde, maar in slechte staat verkerende Huis Anne Mahieu in Eernegem wordt luidop nagedacht. “Dat de gemeente dit destijds heeft aangekocht, is een ietwat ongelukkige erfenis", vervolgt Cobbaert. “Voor de complete restauratie - zowel de binnen- als buitenkant is beschermd - zouden we tot 2 miljoen euro op tafel moeten gooien. Dat is voor onze gemeente veel te duur. We willen met het departement Erfgoed in dialoog gaan om het beschermingsdecreet van het pand deels of volledig te herbekijken. Dat opent tal van mogelijkheden naar herbestemming of vermarkting.”

Tal van nieuwigheden

De coalitie presenteert nog tal van nieuwe initiatieven, zoals een open burgerraad om ideeën en voorstellen van bij de inwoners te verzamelen. Ook nieuw is de gloednieuwe online inspraaktool www.ichtegeminspireert.be. Er komt ook een project waarbij inwoners kunnen participeren in zonnepanelen. Er wordt een ondersteuningspunt voor lokale handelaars en een nieuwe adviesraad voor lokale economie, landbouw en handel opgericht. Voor starters komen er haalbare steunmaatregelen, pop-upwinkels worden gestimuleerd. De ploeg zal ook werk maken van een nieuw containerpark in de Fabriekweg en een beleidsplan opstellen over de toekomst van de plaatselijke kerken.

“De Stationsput is en blijft een zone voor stille recreatie”, bevestigt schepen Celesta Muylle (WIT). Schepen van Sociale Zaken Willy Hosten (WIT) kondigt ook een nieuwe welzijnsraad aan en ziet een grotere rol weggelegd voor Huis van het Kind als centraal infopunt. “We onderzoeken ook de locatie van een nieuwe hondenloopweide”, voegt schepen Magali Seger er nog aan toe.

Burgemeester Bekaert besluit. “Deze legislatuur moet een kruisbestuiving worden waarbij de inwoners het bestuur inspireren en omgekeerd. Elke doelgroep wordt in ons beleidsplan benaderd en we gaan geen uitdaging uit de weg. Om tot dit beleidsplan te komen, hebben we overleg gepleegd met onze financiële diensten, maar nu maken we werk van een detailfinanciering.” Op 8 juli om 19 uur wordt het beleidsplan ook toegelicht aan de inwoners in sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in Eernegem.