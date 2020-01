Gemeente blijft werken in Eernegem opvolgen: nieuwe update van verkeersmaatregelen Timmy Van Assche

17u56 0 Ichtegem Vanaf vrijdagavond gelden er in Eernegem nieuwe verkeersmaatregelen naar aanleidingen van de werken in Eernegem. Het gemeentebestuur blijft de situatie op de voet volgen.

Het éénrichtingsverkeer op de Zedelgemsesteenweg komende vanuit Aartrijke wordt opgegeven. Dit wil zeggen dat de bestuurders komende vanuit Aartrijke richting Eernegem-centrum terug via de Zedelgemsesteenweg het centrum kunnen bereiken. Het éénrichtingsverkeer in de Aartrijkestraat en de Achterstraat blijft evenwel van kracht. De werflichten langs de werken op de Oostendesteenweg blijven ook staan. Er wordt geen verkeer toegelaten vanuit Aartrijke en Eernegem-centrum op het stuk Zedelgemsesteenweg vanaf de Fabriekweg tot het kruispunt Zedelgemsesteenweg en Oostendesteenweg.

Het verkeer komende vanuit Aartrijke en vanuit het centrum van Eernegem kan in de richting Ichtegem/Torhout niet over het stuk Zedelgemsesteenweg vanaf de Fabriekweg tot het kruispunt Zedelgemsesteenweg en Oostendesteenweg rijden. Het verkeer wordt daarom omgeleid langs de Mitswegestraat. Het verkeer komende vanuit Aartrijke en vanuit het centrum van Eernegem kan richting Gistel/Oostende ook niet over het stuk Zedelgemsesteenweg vanaf de Fabriekweg tot het kruispunt Zedelgemsesteenweg en Oostendesteenweg rijden. Het verkeer wordt daarom omgeleid langs de Fabriekweg en Stationsstraat.