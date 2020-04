Gemeente belt alle 80-plussers van Ichtegem op Timmy Van Assche

07 april 2020

17u03 0 Ichtegem Na het oprichten van het coronaconsultatiepunt in de sporthal van Eernegem en de opstart van de coronanoodlijn worden ook alle 80-plussers uit de gemeente pro-actief opgebeld.

Vier gedreven medewerkers van het Sociaal Huis polsen hoe het met hen gaat, vragen of ze extra hulp nodig hebben om bijvoorbeeld boodschappen te doen of houden gewoon een aangename babbel. Ichtegem telt 880 inwoners ouder dan 80 jaar die de komende dagen een telefoontje mogen verwachten. Voor de volledigheid: in deelgemeenten Eernegem en Bekegem gaat het om respectievelijk 419 en 62 inwoners, Ichtegem 399. “Deze groep wordt heel hard getroffen door de coronacrisis. Ze dreigen volledig geïsoleerd te raken en dat proberen we in Ichtegem te vermijden”, zegt schepen van senioren Willy Hosten (WIT). “Het Sociaal Huis van Ichtegem houdt niet alleen nauw contact met de senioren. De kwetsbare gezinnen en eenzame mensen worden regelmatig opgebeld. Alle inwoners kregen vorige week ook een uitgebreide bewonersbrief rond de coronamaatregelen en het –virus. Op die manier werd ook de niet-digitale bevolking niet vergeten.”

De gemeente doet in de volgende editie van de BEIblijver, het gemeentelijk informatiemagazine, trouwens ook een oproep naar alle kinderen om tekeningen te maken voor eenzame senioren en senioren in de woonzorgcentra. “Uiteraard hoeven de kinderen niet te wachten op het volgende nummer, ze mogen ook nu al aan de slag”, besluit Hosten.