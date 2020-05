Gebak der Kust laat rusthuisbewoners en -personeel smullen van 400 oliebollen Timmy Van Assche

29 mei 2020

18u34 2 Ichtegem Gebak der Kust, het bekende kraam dat op tal van kermissen oliebollen, beignets en frieten verkoopt, heeft met een mooie actie uitgepakt. Aan de bewoners en het personeel van woonzorgcentrum Sint-Anna in Eernegem zijn 400 oliebollen geschonken. “Een geste vanuit het hart”, vertelt zaakvoerster Karine Dewyse.

De dames en heren van Sint-Anna kregen zo een aangename verrassing geserveerd. De typische kermissnack ging er vlotjes in bij zowel de medewerkers als bewoners. “Het is onze manier om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden”, zegt Karine, die zelf in Eernegem woont.

“Sommige oliebollenbakkers deden een schenking aan ziekenhuizen, wij kozen voor een goed doel in de eigen gemeente. Tegelijk willen we onze stiel nog eens in de kijker zetten. Zo is er van de hogere overheid nog geen duidelijkheid wanneer wij opnieuw op kermissen mogen staan. De afgelopen 2,5 maand zag ik kermissen in Bredene, Kortrijk, Oostende en Lombardsijde in rook opgaan. Normaal gezien staan we een jaar lang op meer dan dertig kermissen, groot en klein.”

Karine Dewyse staat in de tussentijd met haar Gebak der Kust elke vrijdag, zaterdag en zondag in de Fabriekweg 25 in Eernegem, tussen 15 en 20 uur.

Gebak der Kust is een ronkende naam in de kermiswereld. Met Karine is al de derde generatie aan de slag. Ook haar man, Jean Busch, is actief op kermissen met Patisserie Gantoise. Zijn familie is zowaar al vijf generaties lang in de kermiswereld actief.