Gaslek bij restaurant ‘t Schuttershof Bart Boterman

11 augustus 2020

14u41 0 Ichtegem Bij restaurant ’t Schuttershof langs de Oostendse Steenweg in Eernegem, vlak bij de grens met Moere, is dinsdag rond 12.45 uur een gaslek ontstaan.

“Het detectiesysteem gaf een alarmmelding dat er gas ontsnapte in het pand. We zijn onmiddellijk uitgerukt. Ter plaatse voerden we metingen uit en gingen we op zoek naar de bron”, zegt luitenant Francis Vermote van de brandweer van Gistel. “Het lek bleek zich te bevinden in de garage, in de leiding tussen de afsluitkraan en de teller. Met het dichtdraaien van de kraan was het gevaar snel geweken. We hebben Fluvius verwittigd en het pand grondig geventileerd”, aldus Vermote. Fluvius is ter plaatse om het lek te dichten.

Klanten waren er niet aanwezig in het restaurant, aangezien dinsdag sluitingsdag is.