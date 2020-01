Gasgeur en vrijgekomen CO door defecte boiler, brandweer grijpt in Bart Boterman

17 januari 2020

15u44 0 Ichtegem De hulpdiensten kwamen vrijdagnamiddag rond 14.30 uur in volle vaart aangereden in de Aartrijkestraat in Eernegem, nadat een bewoonster de hulpdiensten belde omdat ze een gasgeur waarnam.

Het incident gebeurde in een woning ter hoogte van de Aldi. Volgens kapitein Frank Vanhixe van brandweerpost Gistel bleek na metingen dat er CO was vrijgekomen. “Die bleek afkomstig van een defecte boiler. Die hebben we losgekoppeld om verdere problemen te vermijden. De woning werd nog geventileerd. Een technicus zal de boiler moeten komen herstellen”, aldus majoor Vanhixe. Ook de brandweer van Koekelare was ter plaatse. Na twintig minuten konden de pompiers terugkeren naar de kazerne.

Ook donderdag diende de brandweer uit te rukken voor een gasgeur in een andere woning in de Aartrijkestraat, maar dat was vals alarm.