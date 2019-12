Frontale botsing op Oostendesteenweg Bart Boterman

02 december 2019

12u17 1 Ichtegem In de Oostendesteenweg in Ichtegem is zondagavond een zware frontale botsing gebeurd. De straat was bijna 2 uur versperd en afgesloten. Er vielen twee gewonden.

Het ongeval gebeurde iets over 21 uur. Twee personenwagens, bestuurd door een man (42) uit Ingelmunster en een man (46) uit Brugge, reden frontaal tegen elkaar. De oorzaak is onduidelijk. Volgens de lokale politie Kouter raakten de 46-jarige bestuurder en zijn passagier, een vrouw (50) uit Brugge, lichtgewond. Ze werden naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout gebracht. De bestuurder uit Ingelmunster bleef ongedeerd. Door het incident was er heel wat verkeershinder en de politie liet de baan afsluiten. Brokstukken lagen verspreid en vloeistoffen lekten op straat. De brandweer kwam ter plaatse om de baan op te kuisen en een takeldienst sleepte de twee wrakken weg. Iets voor 23 uur was de Oostendesteenweg opnieuw vrij voor verkeer.