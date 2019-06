Fitnessgoeroe Delphine Steelandt komt naar bibliotheek met nieuw boek Timmy Van Assche

16 juni 2019

21u00 3 Ichtegem Delphine Steelandt presenteert op donderdag 20 juni om 20 uur in de bib van Eernegem haar nieuwste boek.

Delphine is fitnessinstructrice en voedingsdeskundige en wil aan de hand van haar nieuwe boek #Fitplus zoveel mogelijk mensen in honderd dagen fit krijgen. Delphine komt er vertellen hoe belangrijk het is om nu al de basis te leggen en te genieten van je oude dag. Na #FitMom en #FitBody is het dus haar derde uitgave. Deelnemen aan de lezing en ontmoeting is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt, inschrijven is dus de boodschap en kan via ichtegem.bibliotheek.be.