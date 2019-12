Feestje gepland op oudejaarsavond? Jeugddienst last opnieuw gratis fuifbus in Timmy Van Assche

18 december 2019

07u52 0 Ichtegem De jeugddienst van Ichtegem legt naar goeie gewoonte een gratis fuifbus in voor jongeren om zorgeloos oud naar nieuw te vieren.

Er zijn twee bussen om ofwel naar Place 2 Party in Torhout of naar de Expohallen in Roeselare te gaan. De eerste bus vertrekt om 21.45 uur in Bekegem en doet om 22 uur de Markt van Eernegem aan en tien minuten later Halve Bareel. Om 22.40 uur is de aankomst in Torhout voorzien, om 23 uur in Roeselare. De tweede bus vertrekt om 22.05 uur aan De Engel in Ichtegem en om 22.15 uur op de Ichtegemse Markt. De aankomsttijden zijn gelijk met de eerste bus. Om terug te keren is er één enkele bus die om 3.30 uur vertrekt in Roeselare en om 3.50 uur in Torhout. Tussen 4.15 uur en 5 uur is de aankomst voorzien op de Markt van Ichtegem, De Engel, Halve Bareel, de Eernegemse Markt en Bekegem. Meer informatie? Bel 059/34.11.20 of mail naar jeugd@ichtegem.be.