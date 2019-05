Extra verkeersmaatregelen rond sporthal Ichtegem voor stembusgang: “Kom te voet of met de fiets” Timmy Van Assche

24 mei 2019

13u49 0 Ichtegem Zondag zullen de parkings rondom de stembureaus overvol staan. Daarom roept het gemeentebestuur iedereen op om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het stembureau te komen. Er worden in hoofdgemeente Ichtegem ook verkeersmaatregelen getroffen door de werken in de Keibergstraat.

Vooral de inwoners die naar de sporthal van Ichtegem gaan om te stemmen, moeten rekening houden met volgende gewijzigde verkeersmaatregelen. Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd voor wagens vanaf de sporthal van Ichtegem tot aan de Diksmuidebaan. Ook in de Veldstraat, vanaf de Keibergstraat tot aan de Vijfwegestraat, mogen wagens maar in één richting rijden. Hetzelfde geldt langs de Sportlaan en de Keibergstraat, waar een bijkomend parkeerverbod van kracht is. Fietsers en voetgangers zijn wel in beide richtingen toegelaten. Ter hoogte van de werken in het begin van de Keibergstraat, komende uit de Engelstraat, is er géén doorgang, zowel voor auto’s, fietsers als voetgangers. De sporthal is te bereiken via de Arthur Coussensstraat en de Sportlaan. De Sportlaan is op de verkiezingsdag in beide richtingen toegankelijk. Voor de voetgangers wordt er op de verkiezingsdag een doorsteek voorzien naast de bibliotheek richting de Zandstraat/Keibergstraat. Alle info: www.ichtegem.be.