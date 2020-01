Extra maatregelen naar aanleiding van verkeerschaos door werken in en rond centrum Eernegem

Vanaf dinsdag worden de werken langs de Oostendesteenweg opgeschort. In beide richtingen kan het verkeer op de Oostendesteenweg dus terug normaal verlopen. De werken op het kruispunt Zedelgemsesteenweg – Aartrijkestraat – Mitswegestraat worden verder gezet. De tijdsinstelling van de verkeerslichten op dit kruispunt wordt aangepast, zodat het verkeer vlotter kan doorstromen. Op gepaste tijdstippen zal de politie het verkeer hier helpen regelen.

Let op: de werken aan het begin van de Zedelgemsesteenweg met de Oostendesteenweg bevinden zich in de eindfase. Deze werken worden dus afgewerkt in de eerstkomende dagen. Hierdoor wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd langs de Zedelgemsesteenweg richting Aartrijke tijdens de werken van 8 tot 16 uur. Vanop de Oostendesteenweg kan men Eernegem dus binnenrijden. “Het bestuur onderzoekt om extra maatregelen te nemen om het verkeer nog vlotter te laten doorstromen. Hierover zullen we de komende dagen communiceren. Bovenstaande maatregelen zijn nu al van kracht”, laat de gemeente weten.