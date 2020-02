En plots verdween het kruis uit de raadszaal van het gemeentehuis Timmy Van Assche

04 februari 2020

12u28 4 Ichtegem Een opvallend zicht tijdens de jongste gemeenteraad in de raadszaal in Ichtegem. Daar hangt het christelijke of Latijnse kruis niet langer aan de muur.

Opmerkelijk, omdat sinds de bouw van het gemeentehuis op het Bruwierplein in de jaren zeventig steeds een kruis in de zaal te zien was. Dat was vooral niet naar de zin van oppositiepartij sp.a, dat zowat elk jaar in de gemeenteraad de vraag stelde om het kruis weg te nemen. “Ofwel moet je alle religies symbolisch vertegenwoordigen, ofwel geen enkele”, klonk het.

Nu CD&V ook in de oppositie is beland, vonden meerderheidspartijen WIT en Liberaal 2018 het anno 2020 tijd om het religieuze beeld van de muur te halen. “Want een gemeentehuis en raadszaal horen neutraal te zijn, zonder enige verwijzing naar om het even welke religie”, valt binnen de muren van het gemeentehuis te horen. Een symbolische handeling, dus. En oh ja, het kruis ligt veilig bewaard bij de technische dienst