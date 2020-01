En nog meer bijkomende verkeersmaatregelen naar aanleiding van werken in Eernegem Timmy Van Assche

15 januari 2020

16u47 0 Ichtegem Na de Na de verkeerschaos die maandag is ontstaan en de extra maatregelen die de gemeente dinsdag trof, zijn er nu nog eens extra ingrepen besloten om het verkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Om het verkeer op het kruispunt Mitswegestraat, Zedelgemsesteenweg en Aartrijkestraat nog vlotter te laten doorstromen, kan het verkeer komende vanuit Aartrijke niet binnenrijden via de Zedelgemsesteenweg. Net voor centrum Eernegem, moet het verkeer vanuit Aartrijke rechtsaf in de Kriekestraat afslaan, om dan links af te slaan in de Bruggestraat naar het centrum van Eernegem. “Zo hoeven er slechts op drie punten op het kruispunt van de Mitswegestraat met Zedelgemsesteenweg en Aartrijkestraat werflichten geplaatst te worden in plaats van vier. Op die manier is er één licht minder om het verkeer sneller te laten doorstromen", laat de gemeente weten. Opgelet: het zwaar verkeer komende vanuit Aartrijke moet langs de Zuidstraat naar Ichtegem doorrijden. Ook het lokaal vrachtvervoer voor levering in Eernegem moet via de Zuidstraat, om dan langs de Mitswegestraat naar de Fabriekweg in Eernegem te rijden. De tonnagebeperking wordt hierdoor tijdelijk opgeheven. Zwaar verkeer vanuit Aartrijke richting Gistel en Oudenburg moet over Jabbeke rijden.

In en rond het centrum van Eernegem startte het Agentschap Wegen en Verkeer in opdracht van De Watergroep en Fluvius deze week met enkele wegenwerken. Na de chaotische start van de week geven steeds meer inwoners positieve feedback op de kordate communicatie en aanpak vanuit de gemeente.