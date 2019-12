Emilie (20) sterft bij zwaar ongeval met vier inzittenden, chauffeur (23) reed onder invloed van alcohol: “Verslagenheid bij collega’s is groot” Mathias Mariën

22 december 2019

08u52 778 Ichtegem Langs de Diksmuidebaan in Ichtegem is zondagochtend een 20-jarige vrouw om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Emilie S. werkte als zorgkundige in een woonzorgcentrum. De verslagenheid bij haar collega’s is groot. De 23-jarige chauffeur en twee andere inzittenden werden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar raakten niet gewond. De bestuurder was onder invloed van alcohol en is voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt.

Het ongeval gebeurde omstreeks 5.30 uur. De auto met vier inzittenden reed richting Torhout, toen de bestuurder plots de controle verloor over het stuur. De wagen werd tegen de gevel van een woning geslingerd, knalde tegen een boom en belandde uiteindelijk enkele tientallen meters verder op z’n dak.

De hulpdiensten snelden massaal ter plaatse en moesten de vier inzittenden uit het wrak bevrijden. Voor één van de passagiers, de 20-jarige vrouw Emilie S. uit Ruddervoorde, kon geen hulp meer baten. Ze zat achteraan de wagen en werd uit het voertuig geslingerd. De hulpdiensten probeerden haar nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. Jan De Keyser, burgemeester van Oostkamp, ging zondagochtend de collega’s van Emilie al inlichten. “Ze werkte sinds september in het woonzorgcentrum, daarvoor had ze er ook al tweemaal een vakantiejob gedaan. De verslagenheid onder de collega’s is groot. Het is een zeer triestig verhaal", zegt de burgemeester, die later op de dag ook de familie van het slachtoffer een hart onder de riem gaat steken.

Over de omstandigheden van het ongeval bestaat vooralsnog geen duidelijkheid. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan. Wel staat vast dat de 23-jarige chauffeur uit Torhout onder invloed was van alcohol. Hij is voor 15 dagen zijn rijbewijs kwijt. De man en twee andere passagiers, 18-jarige meisjes uit Gistel en Torhout, werden afgevoerd naar het ziekenhuis, maar raakten amper gewond. De schade aan de aangereden woning is aanzienlijk.