Elke Ichtegemse deelgemeente krijgt boekenruilkastje: “Zin om te lezen? Kies een boek en steek er zelf eentje terug in de plaats” Timmy Van Assche

28 juni 2020

14u08 0 Ichtegem De Ichtegemse bibliotheek en technische dienst hebben samen een nieuw concept in de gemeente ontwikkeld. In elke deelgemeente pronkt voortaan een boekenruilkastje. Het principe is alvast poepsimpel.

Voortaan telt elke deelgemeente zo’n boekenruilkastje, dat in eigen beheer werd ontwikkeld. “De Ichtegemse bibliotheekraad stelde dit initiatief voor en het werd zowel door de bibliotheekmedewerkers als het schepencollege positief onthaalt", zegt schepen Magali Segers (Liberaal 2018). “Al snel bleek dat onze technische dienst de kastjes zelf kon maken, een reden om extra trots te zijn.”

Je vindt de kastjes aan de wijkspeelpleintjes in de Vossebeekstraat in Ichtegem, de Populierenwijk in Eernegem en De Kouter in Bekegem. Het principe van een boekenruilkastje is eenvoudig. Wie iets wil lezen, kiest een boek uit het aanbod en stopt er een ander voor in de plaats. Wil je dat je boeken een tweede leven krijgen bij iemand anders? Dan kun je ze er ook in kwijt. Alle genres zijn welkom. “Geef-leen-neem erop los”, luidt het enthousiast. “Elke boekenruilkast heeft een meter of peter, die er op toeziet dat de kastjes in orde blijven. Voor Bekegem kunnen we rekenen op Isabelle Bussche. Renata Hautekiet houdt een oogje in het zeil in Eernegem en Johan D’Hondt is de peter van het Ichtegemse kastje. Merk je toch iets abnormaals op, geef dan gerust een seintje aan de bibliotheek”, besluit Segers.