Eernegemkermis gaat door zonder optredens en avondmarkt Leen Belpaeme

26 augustus 2020

08u07 0 Ichtegem De jaarlijkse Eernegemkermis van vrijdag 18 tot en met woensdag 23 september zal doorgaan, maar met een aangepast programma om te voldoen aan de coronamaatregelen. “Anders dan anders, helemaal coronaproof en met een aparte horecazone, maar de kermissfeer zal zeker aanwezig zijn”, zo belooft de gemeente.

Het lokaal bestuur van Ichtegem ging de afgelopen weken in dialoog met de kermisreizigers. “Op die manier zijn we tot een corona-editie van Eernegem kermis gekomen”, legt bevoegd schepen Magali Segers uit. “Een 20-tal attracties zullen terug aanwezig zijn. Er zijn helaas geen kermisoptredens en avondmarkt om te vermijden dat grote groepen mensen dicht bij elkaar komen te staan. We hebben als bestuur samen met de kermisreizigers gestreefd naar een goed evenwicht tussen gezondheid en ontspanning”. De kermis wordt georganiseerd volgens de coronaregels. “Dat betekent onder meer een afgebakend parcours met een in- en uitgang, voldoende handontsmetting, verplicht dragen van mondmaskers en een maximum aantal bezoekers.”

De Eernegemse kleine markt is voorbehouden als horecazone, met extra terrasruimte voor de aanwezige cafés én de voedingskramen die normaal op de kermis staan. Concreet vindt de kermis plaats op vrijdag 18 september van 18 tot 23 uur, op zaterdag 19 september van 15 tot 23 uur, op zondag 20 september van 14 tot 23 uur, op maandag 21 september vanaf 16 uur en op woensdag 23 september van 15 tot 22 uur. Hou ook de Facebookpagina en de website www.ichtegem.be/kermis-eernegem in de gaten in de aanloop naar de kermisweek voor meer informatie.