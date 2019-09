Eernegem maakt zich op voor drukke kermisweek Timmy Van Assche

07 september 2019

18u43 0 Ichtegem Van vrijdag 13 tot en met donderdag 19 september viert Eernegem weer feest tijdens haar jaarlijkse kermisweek.

Op vrijdag 13 september start de feestweek van Eernegem kermis traditiegetrouw met de avondmarkt, vanaf 17 uur in het centrum van Eernegem. Voor het eerst organiseert de gemeente in samenwerking met de lokale politie een gratis fietslabelactie tijdens deze avondmarkt. Van 17 tot 19 uur vind je de stand rond de markt van Eernegem. De KVLV en Landelijke Gilde zijn opnieuw aanwezig in de vrije basisschool met hun miniboerderij.

Kermisworp

Om 19 uur vindt de jaarlijkse kermisworp plaats op de markt. Op vrijdag openen ook verschillende gratis kermistentoonstellingen. Zo heb je ‘Het dorp van toen’ en ‘Erfgoed in beeld en bron’ in het kader van ‘900 jaar Eernegem’. Daarnaast worden in het administratief centrum ook de beste werken van de fotowedstrijd ‘Eernegems erfgoed’ samen met Fotoclub Bellebos tentoongesteld. De expo’s zijn te bezoeken tussen 18 en 22 uur.

Wielerwedstrijd

Op zaterdag 14 september start de wielerwedstrijd elite zonder contract en beloften om 15 uur aan het kruispunt Halve Bareel. Van 20 tot 2 uur zorgt Eernegem Leeft voor verschillende spetterende optredens: Hilvi, Swoop en C-life coverband. De afterparty wordt verzorgd door AVD Productions. Het kermisvuurwerk wordt om 22 uur afgestoken.

Rommelmarkt

Zondag 15 september gaan we van start met de rommelmarkt vanaf 6 uur in de Sint-Sebastiaanstraat. Iets om écht naar uit te kijken is de allereerste retropicknick aan de oevers van de Stationsput. Iedereen is welkom van 8.30 tot 11 uur. Breng zelf je gevulde picknickmandje mee, de gemeente trakteert met drankjes. Er zijn, zoals op vrijdag, opnieuw kermistentoonstellingen van 10 tot 12 uur en van 15 tot 20 uur.

Kermismaandag

Op kermismaandag nemen de kermisattracties zoals vorige jaren deel aan het ‘kermisvoordeeluurtje’ tussen 17 en 18 uur. Aan de hand van een voordeelkaart die wordt verdeeld via de scholen en die af te halen is in het administratief centrum kunnen kinderen tot 12 jaar genieten van verschillende voordelen op de kermis. Op woensdag 18 september opent de kermis om 15 uur, samen met de start van de wielerwedstrijd Eernegem Leeft voor elite zonder contract en beloften. De start en aankomst zijn voorzien aan Friet@Home in de Stationsstraat. Van 17 tot 18 uur zijn de Paw Patrol-fans welkom aan Lunapark Showland voor een exclusieve ‘meet & greet’ met deze populaire tekenfilmfiguren. Het kermisprogramma wordt afgesloten op donderdag 19 september met het avondcriterium elite zonder contract en beloften. Start om 17.45 uur aan café De Buuzestove, de aankomst is in de Fabriekweg.