Eernegem maakt zich op voor belangrijke heraanleg Aartrijkestraat: “Werken zullen een jaar duren” Timmy Van Assche

11 juli 2020

09u11 0 Ichtegem Begin augustus start de heraanleg van de Aartrijkestraat. Deze verbindingsweg kende de laatste jaren verschillende keren wateroverlast door een sterk verouderde waterleiding. Die problemen zouden hiermee achter de rug moeten zijn. De wegenwerken zullen evenwel een jaar duren.

In de Aartrijkestraat, dwars door Eernegem, loopt op vandaag een belangrijke waterleiding richting buurgemeente Gistel. Deze waterleiding is sterk verouderd wat de oorzaak is van de verschillende lekken de afgelopen jaren. Vanaf augustus vatten de werken aan om de waterleiding volledig te vernieuwen en moet alle miserie achter de rug zijn. “In oktober 2019 startten de voorbereidende werken”, vertelt burgemeester Jan Bekaert (WIT). “Er werd een nieuwe hoofdleiding gelegd in de Zedelgemsesteenweg, die ervoor zorgt dat de hoofdleiding van het water niet meer door het centrum van Eernegem zal lopen. In de plaats komt een volledig vernieuwde lokale leiding doorheen de Aartrijkestraat.” De langverwachte renovatiewerken aan de waterleiding zelf starten op maandag 3 augustus en dit langs beide kanten van de weg. “Tegelijkertijd legt Fluvius een nieuwe laagspanningsleiding aan de kant van de onpare nummers”, geeft schepen van openbare werken Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) mee. “De werken worden uitgevoerd door aannemer Vansteenkiste in opdracht van De Watergroep. Deze belangrijke werkzaamheden zullen een jaar in beslag nemen en worden in twee fases opgedeeld.”

Twee fases

De eerste fase omhelst het centrum tot aan de Leliestraat, start op 3 augustus en duurt tot de eindejaarsperiode. De tweede fase gaat verder kort na de jaarwissel en duurt tot aan het zomerse bouwverlof. Na de eerste fase zal het wegdek voorlopig hersteld worden. Pas op het einde zal het wegoppervlak van de Aartrijkestraat volledig vernieuwd worden. “Tijdens fase 1 is geen doorgaand verkeer mogelijk in dit gedeelte van de Aartrijkestraat, gezien de werken worden uitgevoerd in het midden van de rijweg”, schetst Cobbaert. “Bewoners zullen, afhankelijk van de vordering van de werken, tot aan de woning kunnen rijden. Bewoners worden hiervan steeds op de hoogte gebracht. Er zal met omleidingen rekening gehouden moeten worden.”

Praktisch

In het stuk van de Aartrijkestraat waar niet gewerkt wordt, dus vanaf de Leliestraat tot het kruispunt met de Zedelgemsesteenweg, is plaatselijk verkeer toegelaten. De handelszaken zijn via deze route ook vlot bereikbaar. De Leliestraat en Achterstraat zijn in beide richtingen toegankelijk voor verkeer. Het verkeer komende vanuit Aartrijke moet de omleiding via de Fabriekweg en de Stationsstraat volgen. Het doorgaand (zwaar)verkeer rijdt via de Zedelgemsesteenweg en N33. De Lijn voorziet vervanghaltes voor haar bussen, maar de exacte plaats is nog niet bekend. Alle buurtbewoners werden eerder deze maand uitgenodigd op een lokaal overlegmoment. Meer info: www.ichtegem.be/werkenaartrijkestraat of 059/34.11.20. Handelaars kunnen terecht bij de dienst Lokale Economie via ondernemen@ichtegem.be.