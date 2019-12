Dronken bestuurder rijdt tandartspraktijk binnen en pleegt vluchtmisdrijf Bart Boterman

16 december 2019

12u00 72 Ichtegem Een dronken bestuurder (40) is zondagnacht rond 2.20 uur met zijn auto door het raam van een tandartsenpraktijk in de Westkerkestraat in Eernegem gereden. De bestuurder, een man uit Koekelare, sloeg op de vlucht maar werd thuis aangetroffen door de politie.

Buurtbewoners werden gewekt door een hevig kabaal en belden de hulpdiensten bij het zien van de ravage. Het raam was verbrijzeld, stenen lagen in het rond en heel wat brokstukken van de auto lagen binnen. Maar van de bestuurder of zijn auto was niets meer te bespeuren. Het voertuig liet wel een oliespoor achter. De politie Kouter slaagde er snel in om de eigenaar van het voertuig uit Koekelare op te sporen. “De man werd thuis aangetroffen. Hij legde een positieve ademtest af waarop zijn rijbewijs voor 15 dagen werd ingetrokken”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter. De brandweer werd gevorderd voor de opkuis en het dichttimmeren van het raam van de tandartspraktijk.

Excuses aangeboden

Tandarts Patty Lievens stelde de schade aan haar praktijk maandagmorgen vast. “Ik was niet bereikbaar want ik woon hier niet en mijn gsm was de hele nacht uitgeschakeld. Ik was best furieus toen ik de schade zag. Maar eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat de bestuurder zijn excuses is komen aanbieden en de overige brokstukken is komen opkuisen. Het wordt een verzekeringskwestie. Gelukkig kan mijn praktijk gewoon open blijven en komt de planning niet in het gedrang”, reageert tandarts Patty Lievens.