Dieven raken niet binnen in woning ondanks twee pogingen Bart Boterman

28 januari 2020

17u13 0 Ichtegem Langs de Oostendesteenweg in Ichtegem is in de nacht van maandag op dinsdag gepoogd in te breken in een woning. De inbrekers raakten echter niet binnen.

Volgens de politie hadden de inbrekers het slotplaatje van de voordeur verwijderd om het cilinderslot af te breken, maar gezien de deur aan de binnenkant was vergrendeld raakten ze aldaar niet binnen. Aan de achterzijde van de woning is nog geprobeerd een raam in te slaan maar het raam hield stand. De bewoners werden de inbraakpoging gewaar en verwittigden de politie, die de vaststellingen deed.