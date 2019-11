Diefstal uit vier geparkeerde wagens Bart Boterman

26 november 2019

13u57 0 Ichtegem In Ichtegem zijn maandagmorgen vier auto-eigenaars het slachtoffer geworden van diefstal uit hun voertuig. Telkens bleef de buit weliswaar beperkt en werd nergens schade achtergelaten.

In de Mexicostraat bleek een autolader en een koffertje gestolen uit een geparkeerde wagen. In de Jules van Hevelstraat bleken twee zonnebrillen en een leesbril verdwenen uit een handschoenkastje van een auto op een oprit voor een woning. In de Engelstraat bleek kleingeld ontvreemd uit een auto. Tot slot in de Hugo Verrieststraat stal de dief een laptoptas - zonder laptop - uit een kofferbak . De tas werd werd later teruggevonden wat verderop.

Telkens bleek er geen schade aan de auto. De eigenaars dachten dat ze hun voertuig hadden gesloten, maar waren daar niet zeker over. Vermoedelijk deed een dief ‘s nachts een rondje doorheen het centrum en voelde hij aan alle klinken om uiteindelijk niet afgesloten wagens te doorzoeken. De politie kwam ter plaatse voor de vaststellingen.