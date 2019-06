Deze cursisten behaalde hun brevet eerste hulp dankzij een opleiding van het Rode Kruis Timmy Van Assche

27 juni 2019

17u43 0 Ichtegem Tijdens een receptie op het administratief centrum werden cursisten in de kijker gezet die via het Rode Kruis hun Europees Brevet Eerste Hulp behaalden.

Het Rode Kruis is dé expert op het vlak van eerste hulp en geeft in heel Vlaanderen opleidingen van hoog niveau. “Al onze richtlijnen en adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en jarenlange expertise. Onze opleidingen zijn praktijkgericht. Onze ongevallensimulanten maken de oefeningen tijdens de les zo realistisch mogelijk.” Ook in Eernegem werd dus een cursus ingericht die negen inwoners met vrucht hebben afgelegd: Virginie Boudolf, Maye Delafontaine, Annemie Depoorter, Iemke Hackx, Dries Van de Winkel, Claudine Vanbesien, Elke Vanhemelrycke, Jo Vanhove en Stefanie Willaert.