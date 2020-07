Dan tóch kermis in Ichtegem, maar niet zoals je dat normaal gewend bent Timmy Van Assche

09 juli 2020

18u49 0 Ichtegem G oed nieuws voor de kermisfanaten in Ichtegem. De jaarlijkse foor in juli - beter bekend als de Scapulierkermis- wordt dan toch georganiseerd. Met onder meer een aparte horecazone moet de kermis coronaproof zijn.

De gemeente besliste eerder om de Scapulierkermis van 17, 18 en 19 juli in Ichtegem niet te laten doorgaan. Onder andere in het gemeentelijke magazine BEIblijver werd hierover al gecommuniceerd. “Toen begin juli de communicatie vanuit de hogere overheden kwam dat vanaf juli tóch kermissen mochten georganiseerd worden, ging het lokaal bestuur terug aan het denken”, stelt burgemeester Jan Bekaert (WIT).

“Alle puzzelstukjes werden samengelegd, er was overleg met de kermisreizigers en de betrokken diensten. We kunnen de kermis op een coronaveilige manier en conform de regelgeving organiseren.” Toch zal het geen traditionele kermis zijn zoals andere jaren.

Eenrichtingsverkeer

“De kermissen mogen georganiseerd worden als ze kunnen voldoen aan de regels die ook gelden bij de organisatie van de markten”, legt schepen Magali Segers (Liberaal 2018) uit. “Dat betekent onder meer een afgebakend parcours met een in- en uitgang, voldoende handontsmetting en eenrichtingsverkeer. Dat wil ook zeggen dat de attracties niet allemaal op de normale plek op de Markt kunnen staan. We willen de Markt ook graag blijven inzetten als extra terrasruimte voor de lokale horeca. De gemeentelijke crisiscel maakte een ontwerpplan. Dit werd voorgelegd aan de marktkramers en samen kwamen we tot een coronaveilige marktopstelling.”

Horecazone

De Ichtegemse Markt is voorbehouden als horecazone met extra terrasruimte en voedingskramen die normaal op de kermis staan. De kermisattracties zelf staan opgesteld op het Dokter Bruwierplein aan het gemeentehuis, in het stuk Engelstraat tussen het gemeentehuis en de Markt en in het stuk Arthur Coussensstraat dat grenst aan de Markt. “Zo is er zeker voldoende ruimte om de bezoekers een fijne kermisbeleving te bezorgen”, oppert Segers. “We benadrukken dat er naast de kermisattracties geen andere randactiviteiten zullen plaatsvinden. Elke kermisattractie kan je zeker veilig bezoeken, de reizigers houden zich aan alle individuele coronamaatregelen per kraam.”

Praktisch

Een stuk van het Ichtegemse centrum - de eerder genoemde staten - is vanaf woensdag 15 juli verkeersvrij. Concreet vindt de Scapulierkermis plaats op vrijdag 17 en zaterdag 18 juli vanaf 17 uur en op zondag 29 juli vanaf 15 uur.