Coronavirus legt ook werken in Oostendesteenweg stil, vlot verkeer wel mogelijk Timmy Van Assche

27 maart 2020

15u22 0 Ichtegem Door het coronavirus worden de werkzaamheden l angs de Oostendesteenweg, ter hoogte van kruispunt Halve Bareel, tijdelijk stilgelegd.

Die werken gebeuren in opdracht van de Watergroep. Hoe lang de werken opgeschort worden, is nog niet duidelijk. “Deze werken zijn nog niet voltooid", zegt schepen Lieven Cobbaert (Liberaal 2018). “Er kan namelijk nog geen toplaag voorzien worden, omdat de asfalteringscentrales dicht zijn. Bovendien kan de definitieve eindkoppeling op de toevoerleiding nog niet gebeuren. Dit betekent concreet dat de werfverkeerslichten zullen worden weggenomen, zodat er in beide richtingen langs de N33 vlot verkeer mogelijk is.” Het verkeer naar het centrum van Eernegem via de Stationsstraat) en het centrum van Koekelare via de Leugenboomstraat blijft behouden. Verkeer komende vanuit het centrum van Eernegem kan de deelgemeente niet uitrijden via het kruispunt Halve Bareel en moet de omleiding via de Fabriekweg richting Zedelgemsesteenweg volgen. Vanuit Koekelare moet je omrijden via Moere.