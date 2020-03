Coronavirus houdt opening van nieuw restaurant Soete’rie tegen: “En we hebben geen recht op hinderpremie” Timmy Van Assche

26 maart 2020

17u21 0 Ichtegem Hoeveel pech kan een mens hebben? Op vrijdag 13 maart had Paul De Soete zijn nieuw restaurant in het centrum van Eernegem een eerste keer moeten openen. Maar net op die dag besliste de overheid om alle cafés en restaurants tot 3 april te sluiten in de strijd tegen het coronavirus. Die strenge maatregel wordt meer dan waarschijnlijk verlengd. “En ik heb geen recht op een hinderpremie”, zucht de chef, die de moed echter niet laat zakken.

De champagne stond al koud, het eerste weekend was helemaal volzet. Met zijn gloednieuwe zaak Soete’rie in de Stationsstraat 2 leek Paul De Soete (42) het gat in de Eernegemse markt te hebben gevonden. Een middenklasserestaurant in het hart van de Ichtegemse deelgemeente was er namelijk niet. Paul is ook geen onbekende in de gemeente, want zijn eerste 24 levensjaren bracht hij er door. Tot slot mag de chef een mooi cv voorleggen als oud-leerling van hotelschool Ter Groene Poorte en lid van het demoteam van Kitchenaid, Le Creuset en Green Pan. Hij staat ook op de wachtlijst van de Meesterkoks van België. Kortom: de sterren stonden meer dan gunstig.

Niet bijgelovig

Tot die intussen vervloekte vrijdag de dertiende. “Alles stond klaar om die avond een mooie openingsreceptie te houden. Tot de avond ervoor waren we druk in de weer om alles tot in de puntjes klaar te hebben en de gasten te ontvangen. We hebben er verdorie zó hard aan gewerkt... om dan finaal alles te moeten annuleren. Het verse eten heb ik bijvoorbeeld moeten weggeven. De afgelopen maanden heb ik hard geïnvesteerd om het pand volledig af te hebben. Een voormalige viswinkel werd volledig - binnen en buiten - onder handen genomen. Ach, ik verlangde er al maanden naar om eindelijk in mijn geboorteplaats te kunnen openen. Ik ben absoluut niet bijgelovig, maar voortaan zal ‘vrijdag de dertiende’ bij mij een bittere betekenis hebben.”

Dichter bij mensen

“Mensen kennen mij ook van acht jaar lang in buurgemeente Koekelare een traiteurzaak te hebben uitgebaat. Ik kreeg naar aanloop van de opening in Eernegem tal van leuke, positieve reacties. Ik wou dan ook dichter bij de mensen zijn en voor hen koken in een gemoedelijk en mooi kader. Ter plaatse kan ik mij ook creatief uitleven. Na een volgeboekte opening, vallen nu ook (communie)feesten in de maanden april, mei en juni allemaal in het water. Nochtans is dat de drukste periode van het jaar. Dit is een ramp en een grote financiële domper.”

Geen hinderpremie

“We hadden ook een prachtige en betaalbare wijnkaart samengesteld, met onder meer de Italiaanse wijn ‘Message in a bottle’ van rockster Sting en de Russische wijn Likuria, die onlangs nog werd verkozen tot de beste ter wereld. Nu staat die wijn daar. Nog een geluk dat we ze kunnen bewaren, maar omdat ze momenteel niet kan gedronken worden, is ook dat een verlies.” Nog houdt de pech niet op. “Ik heb ook geen recht op een hinderpremie, zoals andere restaurants. Daarvoor moet je eerst sociale bijdragen hebben betaald. Ik kon die nog niet betalen, want we zijn niet eens open kunnen gaan”, zucht Paul.

Lichtpuntjes

“Nu beginnen met een traiteurdienst is moeilijk. Ik hoor dat verschillende restaurants die eerder met zo’n tijdelijke dienst waren begonnen, er nu al opnieuw de stekker uittrekken omdat het niet rendabel is.” En toch ziet Paul enkele lichtpuntjes. “Ik geef nog les aan het centrum voor volwassenenonderwijs Scala en die cursussen blijven digitaal doorgaan. Het personeel in het restaurant zou via flexi-jobs aan de slag gaan. Ach, natuurlijk wil ik zo snel mogelijk starten en een datum voor een nieuwe opening kiezen. Maar ik vrees dat het niet eerder dan halverwege mei zal zijn. We blijven absoluut hoopvol, hoor.”

Een adresje om dus in de toekomst in de gaten te houden.