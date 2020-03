Containerpark Eernegem heropent met enkele strikte veiligheidsrichtlijnen Timmy Van Assche

31 maart 2020

16u42 4 Ichtegem Het containerpark in Eernegem in de Bruggestraat gaat terug open op dinsdag 7 april voor alle afvalfracties. Let wel, er gelden strikte veiligheidsrichtlijnen voor bezoekers. Het kleinere containerpark van Ichtegem blijft gesloten.

Er worden slechts vier wagens per keer op het containerpark toegelaten, omdat de afstandsregels belangrijk blijven. “Elk persoonlijk fysiek contact moet vermeden worden. De parkwachters mogen uit veiligheidsoverwegingen niet helpen bij uitladen van materiaal. Kom dus alleen naar het containerpark. Breng enkel materiaal mee naar het containerpark dat je zelf kunt uitladen", roept de gemeente op. “Er kan uitsluitend met bancontact betaald worden, cashbetalingen zijn niet mogelijk. Om de doorstroom van bezoekers vlot te laten gebeuren, is de aanwezigheid op het containerpark beperkt tot maximum tien minuten. Hou er rekening mee dat er een wachtrij kan zijn.” Asbestcement kan in de komende periode niet worden binnengebracht . “De algemene regel blijft: Kom enkel naar het recyclagepark als het écht dringend is. Wanneer je een bezoek kan uitstellen, blijf dan zeker thuis.”

Er gelden ook tijdelijk andere openingsuren tot en met 19 april. Het containerpark is doorlopend geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17 uur en op zaterdag van 9.30 tot 16 uur. De laatste wagen wordt tien minuten voor sluitingstijd toegelaten.