Chiro Eernegem ‘Tzawezien’ heeft wat te vieren Timmy Van Assche

27 februari 2020

19u15 0 Ichtegem Chiro Eernegem heeft de kaap van 240 leden overschreden en mag stilaan mikken op 250 inschrijvingen. Als toetje mocht de lokale jeugdbeweging ook een nieuwe tent in ontvangst nemen voor buitenactiviteiten.

Het gaat goed met Chiro Eernegem ‘Tzawezien’. Onlangs mocht de vereniging maar liefst 450 personen verwachten tijdens een spaghettidag. Belangrijker nog: de jeugdbeweging mocht al haar 65ste nieuwe lid inschrijven waardoor Chiro Eernegem precies 243 leden heeft. De kaap van 250 leden is dus in zicht. Dankzij sponsor Cera mochten de jongeren ook een buitentent in ontvangst nemen met daarop het logo van de vereniging. Die tent kan ingezet worden voor talloze evenementen in de frisse buitenlucht.