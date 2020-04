CD&V wil dat er geen algemene gemeentebelasting wordt geïnd. “Klinkt misschien goed, maar heel wat praktische bedenkingen” Timmy Van Assche

02 april 2020

16u03 0 Ichtegem Oppositiepartij CD&V doet het voorstel om dit jaar geen algemene gemeentebelasting te innen. “Zo geven we alle inwoners een financieel duwtje in de rug”, zegt fractieleider Frederiek Vermeulen. “Dat mag misschien goed klinken, maar ik zie hier toch heel wat praktische problemen in", countert schepen van Financiën Lieven Cobbaert (Liberaal 2018).

“Het coronavirus en alle bijkomstige perikelen treffen niet alleen onze gezondheid, maar ook onze portemonnee”, steekt Vermeulen van wal. “Heel wat mensen vallen terug op technische werkloosheid, horecazaken en winkels moeten de deuren sluiten, ondernemers zien hun verkoop kelderen. Daarom willen we alle inwoners een financieel duwtje in de rug geven door dit jaar geen algemene gemeentebelasting te innen. Dit zou neerkomen op een besparing van 55 euro per gezin en tussen de 95 en 350 euro voor landbouwers en zelfstandigen. Kijk, het gemeentebestuur plant grote prestigeprojecten de komende legislatuur. We moeten zaaien naar de zak en de projecten herbekijken. Het is nu tijd om de Ichtegemnaren een duwtje in de rug te geven.”

Het gemeentebestuur voelt echter weinig voor dit voorstel. “Let op, zo’n voorstel bekt natuurlijk wel lekker, maar in de praktijk is dit een heel ander verhaal", zegt schepen Cobbaert. “Zo is de algemene gemeentebelasting voor 2019 al eind maart geïnd. Alleen wie ze op vandaag nog niet heeft betaald, krijgt zo een onterecht cadeau. Bovendien, de algemene gemeentebelasting van 2020 wordt pas in het voorjaar van 2021 geïnd. Dat is dan weer rijkelijk laat om mensen te gaan compenseren voor de coronahinder van vandaag. Ik wil het onderwerp niet politiseren, hoor, maar we moeten ons beraden over specifieke maatregelen voor de mensen en ondernemers die het nodig hebben. Er zijn nog altijd inwoners aan de slag, er zijn nog altijd bedrijven die open zijn. Kortom: de één heeft meer nood aan steun dan de andere. Het gemeentebestuur heeft de afgelopen weken vooral maatregelen moeten treffen met de focus op volksgezondheid en preventie. Nu willen we werk maken van lokale steunmaatregelen specifiek voor zij die door de coronacrisis problemen ondervinden. We gaan zeker niet over één nacht ijs om in alle haast beslissingen te nemen, maar zullen werk maken van een doordacht steunplan en dito budget.”