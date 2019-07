CD&V kant zich tegen mogelijke sloop Huis Anne Mahieu Timmy Van Assche

08 juli 2019

20u43 1 Ichtegem Oppositiepartij CD&V reageert op het beleidsplan dat WIT en Liberaal 2018 vorige week hebben voorgesteld. “Het plan is een mooie samenvatting van wat wij de voorbij legislatuur hebben gelanceerd”, meent fractieleider Frederiek Vermeulen. “We kanten ons wel tegen een mogelijke sloop van Huis Anne Mahieu.”

Afgelopen donderdag stelde het college haar beleidsplan voor. Daarin werd een plan van aanpak naar voren geschoven voor enkele hete hangijzers. CD&V, die tussen 1998 en 2018 burgemeester Karl Bonny afvaardigde en nu oppositie voert, nam het plan onder de loep. “Na lang wachten heeft de olifant een muis gebaard: een opsomming van vaag omschreven acties zonder strategische ambitie en zonder accenten”, haalt fractieleider Frederiek Vermeulen uit. “Dat we ons kunnen vinden in heel wat punten hoeft niet te verbazen: het beleidsplan geeft een mooie samenvatting van wat CD&V al heeft gelanceerd in de voorbije legislatuur. Denken we maar aan de nieuwe jeugdsite en het recyclagepark in Eernegem, of de uitbouw van de Stationsput en site Bruwier, en het verhuizen van de bibliotheek naar De Ster. Ook het aanleggen van het fietspad in de Kortemarkstraat en Coussensstraat of het centraliseren van de gemeentelijke diensten in het administratief centrum werd al door ons opgestart."

“Geen afbraak Mahieu”

Twistpunt is de toekomst van Huis Anne Mahieu in de Westkerkestraat. Een beslissing is er nog niet, maar WIT en Liberaal 2018 willen van de beschermde status van het vervallen pand af. Op die manier moet het makkelijker zijn om het gebouw aan te passen, te slopen of te verkopen. “Maar we verzetten ons tegen de afbraak van Huize Mahieu”, benadrukt Vermeulen. “De erfgoedwaarde van het huis is te groot. De tuin hebben we al kunnen openstellen voor het publiek. We moeten de al toegekende subsidies goed gebruiken. Trouwens, wie naar de financiën kijkt, zal snel vaststellen dat de ambitieuze plannen om in Ichtegem de markt te vernieuwen, de nieuwe site Bruwier uit te bouwen, De Ster te vernieuwen en de bibliotheek te verhuizen een natte droom worden”, stelt Vermeulen nog.

“Sport ontbreekt”

“Belangrijk is niet alleen wat het nieuwe bestuur wil doen, maar ook wat het niet wil doen”, gaat hij door. “Opvallend is dat er geen aandacht is voor sport. Als gemeente moeten we mensen blijven aanzetten om te bewegen en investeren in sportinfrastructuur en verenigingen. Verder pleit CD&V voor veiliger verkeer in de Aartrijkestraat, voor een beter groen onderhoud - want de gemeente ligt er erbarmelijk bij -, voor het renoveren van huize Zonnevreugde, voor een eigen mobiliteit tussen de drie deelgemeenten en voor het zoeken naar parking in Bekegem.”

Burgemeester Jan Bekaert (WIT) reageert op de kritiek. “Ach, het is de rol van de oppositiepartijen om oppositie te voeren. Samen met schepen van financiën Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) zullen we net een heel correct en uitgekiend financieel beleid voeren. We blijven bij onze ambitie om tal van projecten te ontwikkelen of op te starten. Wat betreft het thema sport in ons beleidsplan: het is maar hoe je het bekijkt. We onderzoeken bijvoorbeeld de vernieuwing van de vloer in de sporthal en het aanleggen van kunstgras op het voetbalveld.