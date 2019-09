Buschauffeur blust brandje aan wielen, passagiers moeten overstappen Bart Boterman

09u35 2 Ichtegem In de Ringlaan in Ichtegem was er woensdagmorgen iets over 6uur enige opschudding door een incident met een Lijnbus. Een rem was blijven hangenen dat zorgde voor brand en rookontwikkeling aan een wiel.

Het incident gebeurde met een bus op lijn 55, tussen Bruggeen Leke. “Onze chauffeur is meteen gestopt en heeft de rookontwikkeling een halt toegeroepen door in te grijpen met een brandblusapparaat. Veiligheidshalve is de brandweer verwittigd”, vertelt Inge Debruyne, woordvoerster van De Lijn. Er werd een vervangbus opgeroepen en de reizigers dienden over te stappen. “Door het incident is er een half uur vertraging geweest voorde reizigers. Maar gelukkig is de schade en tol beperkt gebleven”, besluit Debruyne.