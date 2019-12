Bromfietser komt ten val, politie neemt bromfiets in beslag Bart Boterman

09 december 2019

14u35 0 Ichtegem In de Leugenboomstraat in Eernegem is zondagavond rond 19.30 uur een bromfietser ten val gekomen. De man raakte niet gewond, maar de politie nam zijn bromfiets wel in beslag.

Getuigen van de valpartij hadden de politie namelijk gebeld. Die vroeg de bromfietser, een 26-jarige man uit Koekelare, om de verzekeringspapieren van zijn voertuig. Maar de bromfiets was niet geldig verzekerd, waarop de patrouille die in beslag nam en liet takelen. De man krijgt allicht een minnelijke schikking of dagvaarding voor de politierechtbank in de bus.