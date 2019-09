Brand in wasserij snel onder controle Mathias Mariën

11 september 2019

16u14 0 Ichtegem Langs de Engelstraat in Ichtegem is dinsdagavond omstreeks 21 uur brand uitgebroken in een wasserij.

De zaakvoerder stelde vast dat er plots in de achterliggende woning geen elektriciteit meer was. Hij deed nazicht in het bedrijf en merkte dat de condensator voor hoogspanning in de zekeringskast van het bedrijf in brand stond. Hij bluste de brand voor de komst van de brandweerdiensten die ter plaatse zorgden voor de ventilatie van de rook en nog een grondige controle deden. De schade bleef beperkt tot de condensator.