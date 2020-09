Bram Vandenbussche (SK Eernegem) is nog niet uitgeblust: “Heb nog ongelooflijk veel goesting om dit spelletje te spelen” Bert Denolf

10 september 2020

14u23 0 Ichtegem Wie op zoek gaat naar de meest ervaren speler in het (West-Vlaams) provinciaal voetbal, hoeft niet te lang na te denken. Verdediger Bram Vandenbussche was bijna vijftien jaar prof in eerste en tweede klasse voor zowel Cercle Brugge als SV Roeselare, maar staat nu op 39-jarige leeftijd te blinken in de defensie bij derdeprovincialer SK Eernegem.

“Vele mensen vragen me hoe ik hier terechtgekomen ben”, lacht de Brugse verdediger. “Mijn antwoord is simpel: ik ben nog lang niet uitgeblust of verzadigd. Zolang ik daags na de wedstrijd gemakkelijk uit mijn bed geraak en het gevoel heb dat ik een meerwaarde ben voor mijn ploeg, heb ik nog ongelooflijk veel goesting om dit spelletje te spelen. Toen mijn verhaal bij Damme eind vorig seizoen na vijf jaar ten einde liep wegens fusieperikelen, zocht ik weer een club dicht bij huis om mijn carrière voort te zetten. Als inwoner van Varsenare is Eernegem dichtbij. Voorts heb ik een hoge pet op van trainer Jens Constant, die zijn opleiding bij Cercle Brugge genoot. Daar komt nog bij dat Eernegem een prachtige infrastructuur heeft en op een uitgestrekt biljartlaken speelt.”

Tussenseizoen

Wordt een ex-prof als Vandenbussche anders behandeld door zijn tegenstanders en ploeggenoten? “Ik houd me niet veel bezig met hoe andere mensen me bekijken en probeer vooral mijn ervaring door te geven aan mijn veelal jonge ploeggenoten. Als LO-leerkracht in het dagelijks leven weet ik hoe je bepaalde zaken moet aanbrengen. Een belangrijk onderdeel van succes ligt in het tussenseizoen. Des te meer moet je op mijn leeftijd daarin voldoende arbeid leveren om vervolgens tijdens de competitie die vruchten te plukken. Hoe fitter je bent, hoe sneller je recupereert na wedstrijddagen en hoe minder snel je blessures oploopt.”

Grote namen

Tot slot leggen we Vandenbussche de vraag voor wie de beste ploeggenoot was waarmee hij ooit samenspeelde en welke tegenstander het moeilijkst te bespelen was. “Ik doe veel mensen tekort, maar als ik één iemand moet uitkiezen, ga ik voor de Oekraïens eaanvaller Oleg Iachtchouk. Qua afwerking was hij buitengewoon. Vrijwel al zijn doelpogingen waren binnen het kader en dicht bij een doelpunt. Als moeilijkste tegenstander kies ik Mémé Tchité uit zijn periode bij Standard Luik, toen hij samen speelde met namen als Witsel, Fellaini, Defour en Jovanovic. Een topploeg met de explosieve en onvoorspelbare Tchité als orgelpunt”, besluit de centrale verdediger.