Bibliotheken in Eernegem en Ichtegem gaan maandag opnieuw open Timmy Van Assche

22 mei 2020

13u40 0 Ichtegem De bibliotheekfilialen van Eernegem en Ichtegem heropenen vanaf maandag 25 mei: coronaproof en op afspraak. Dat laat bevoegd schepen Magali Segers (Liberaal 2018) weten.

Door op afspraak te werken, wordt het aantal bezoekers dat tegelijk in de bib is, beperkt. Een afspraak maken is eenvoudig: via de website van de bib of via 059/29.82.81. De filialen in Ichtegem en Eernegem zijn open op woensdag van 14 tot 18 uur. Op zaterdag kan je van 9.30 tot 12 uur terecht in Ichtegem en tussen 13 en 15.30 uur in Eernegem. “Op woensdagvoormiddag blijven we de mogelijkheid aanbieden om boeken op te halen aan de hand van een afhaalfunctie”, geeft Segers nog mee. “Materialen inleveren kan, zoals steeds, via de inleverbus op beide locaties.”

Verder gelden de intussen bekende maatregelen zoals in winkels en andere diensten: kom op tijd, blijf maximaal dertig minuten, hou afstand en ontsmet de handen. In de bib zelf kan je niet neerzitten, kranten en computers zijn niet raadpleegbaar.