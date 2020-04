Bibliotheek lanceert tijdelijk afhaalservice Timmy Van Assche

08 april 2020

12u25 0 Ichtegem De bibliotheken in Eernegem en Ichtegem bieden tijdelijk een afhaalservice aan. Zo kan iedereen genieten van zijn of haar favoriete boeken, cd’s of dvd’s tijdens de lockdown.

“De bibliotheken waren enkele weken gesloten om over te schakelen naar een nieuw systeem. De integratie is achter de rug, dus beide bibliotheken kunnen opnieuw openen”, vertelt bevoegd schepen Magali Segers (Liberaal 2018).

Leners kunnen makkelijk bibliotheekmateriaal reserveren via het online formulier op de website van de bib (ichtegem.bibliotheek.be). Je kan tot tien boeken en 10 dvd’s of cd’s tegelijk ontlenen. “Bestel zoveel mogelijk materiaal in één keer, zo kan je het aantal bezoeken aan de bib beperken” voegt Segers eraan toe. “Deze dienstverlening is er voor alle leden van de bib.”

Praktisch

Ben je nog geen lid van onze bibliotheek? Aarzel niet om een pakket te reserveren en het formulier in te vullen. Vooraleer je het pakket kan komen ophalen, word je opgebeld door een bibmedewerker om je lidmaatschap te registeren. Je kan via de website een kijkje nemen in de volledige catalogus van de bib. Via het formulier geef je jouw bestelling door. Je ontvangt een bevestiging van je aanvraag met daarin de afhaallocatie (Eernegem of Ichtegem) en het afhaaltijdstip. Je pakket zal klaar staan in de inkomhal van de gekozen bibliotheek. Haal je pakket alleen op en wacht buiten als je ziet dat er nog iemand binnen is. Wil je tijdens het ophaalmoment ook materialen inleveren? Dan kan dit alleen via de inleverbus.