Bewoners van Sint-Anna genieten dankzij livestream van nostalgische Edith Piaf-voorstelling Timmy Van Assche

24 oktober 2019

Donderdagmiddag trad 'Truken van de Foor' op voor het publiek in cultuurcentrum De Adelberg in het Limburgse Lommel, een voorstelling over het leven en de liedjes van Edith Piaf. "So what? Wat hebben de inwoners van Ichtegem hier nu aan", horen we je al denken. Wel, dankzij een speciale livestream konden de inwoners van woonzorgcentrum Sint-Anna nostalgisch wegdromen.

Dankzij de samenwerking met twintig cultuurcentra livestreamt Cultuurconnect het optreden ‘Truken van de Foor’ naar 28 woonzorgcentra, verspreid over Vlaanderen. De bewoners van woonzorgcentrum Sint-Anna in de Westkerkestraat konden op die manier genieten van de voorstelling. “De senioren kunnen op deze manier langer aan cultuur participeren, zonder de verplaatsing naar het cultuurcentrum fysiek te moeten maken”, laat de gemeente verstaan.

Hoe gaat het in z'n werk?

Cultuurcentrum De Adelberg en OKRA Lommel organiseren het optreden. Zij voorzien de fysieke locatie en nemen een groot deel van de technische ondersteuning voor hun rekening samen met streamingpartner Moose-Stache. De andere cultuur- en woonzorgcentra verzorgen de cultuurbeleving van het publiek op afstand. In Eernegem werd de livestream mogelijk gemaakt dankzij de bibliotheek. Zij dragen de kosten en zorgen voor de technische ondersteuning. “Heel wat bewoners van woonzorgcentra willen of kunnen de veilige omgeving van hun woonzorgcentrum niet (meer) verlaten. Zij wensen hun comfort te behouden binnen de muren”, klinkt het bij de organisatoren. “Dat betekent echter niet dat ze zich willen isoleren, integendeel. Ouderen blijven geïnteresseerd in wat er in de samenleving gebeurt, in culturele uitjes en willen zich betrokken voelen. Cultuurconnect speelt in op die behoefte met het livestreamaanbod voor Vlaamse en Brusselse cultuurhuizen.”

De voorstelling zelf

‘Truken van de Foor’ is een belevingsband rond Edith Piaf vertolkt door auteur, actrice en vocaliste Mireille Vaessen. Ze baseerde zich voor de voorstelling op boeken, interviews, films en brieven. De lotgevallen van Piaf, armoede en hoop, passie en verdriet, veel liefde en dood, succes en ongeluk worden afgewisseld met haar onsterfelijk chanson. Muzikaal wordt Mireille bijgestaan door Sam Pasternak op viool, cello, gitaar en piano. De bewoners van Sint-Anna droomden weg bij de mooie muziek en haalden ook herinneringen op. Ook leuk: om het livegevoel te versterken, werden ook de bewoners van het woonzorgcentrum vanuit Lommel aangesproken.