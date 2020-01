Bewoner betrapt dieven in woning Mathias Mariën

05 januari 2020

14u44 0 Ichtegem Dieven hebben vrijdagnacht ingebroken in de Stationsstraat in Ichtegem. De bewoner kon ze betrappen, waarna ze op de vlucht sloegen.

Volgens de politie konden de daders rond 2 uur de woning betreden nadat ze eerst via een leegstaand pand in de achtertuin konden komen. Ze klommen over een draad en forceerden daarna de achterdeur. Ze doorzochten eerst de benedenverdieping en trokken daarna naar de eerste verdieping. De daders openden een deur, waarna ze opgemerkt werden door de bewoner en op de vlucht sloegen. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek.