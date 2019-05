Bestuurderscabine van bestelwagen uitgebrand Jelle Houwen

26 mei 2019

15u35 0

Op de Torhoutbaan in Ichtegem ontstond vrijdagavond plots brand in een geparkeerde bestelwagen. Die stond rond 19.45 uur stil op de oprit van een woning toen er plots vuur ontstond. De brandweer kwam ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de bestuurderscabine volledig uitbrandde en zelfs grotendeels smolt. In de laadruimte is er enkel brandschade aan de dakbedekking. De oorzaak ligt volgens de brandweer vermoedelijk bij een kortsluiting aan de radio.