Bestuurder zwaargewond na frontale crash tegen boom in Bruggestraat Bart Boterman

25 september 2019

19u46 0 Ichtegem In de Bruggestraat in Bekegem bij Ichtegem is een bestuurder woensdagavond iets over 18 uur zwaargewond geraakt door een ongeval. De auto kwam frontaal in aanrijding met een boom. Het slachtoffer zat gekneld in zijn voertuig en werd bevrijd door de brandweer.

De auto begon te slippen vermoedelijk door het natte wegdek. De wagen reed daardoor in de berm en botste frontaal tegen een boom. De klap was erg zwaar. De auto, een kleine bestelwagen, kwam enkele meters verder terecht aan de overkant van de straat. Brokstukken vlogen in het rond en de motorblok werd uit het motorcompartiment tot in een weiland geslingerd. Het slachtoffer zat vast in zijn voertuig en werd uit zijn positie bevrijd door de brandweer. Ook de mug kwam ter plaatse. De man, een veertiger uit Aartrijke, werd onder leiding van de mug naar het ziekenhuis overgebracht. Er zou geen levensgevaar zijn.

De brandweer van Gistel ruimde de brokstukken en de gelekte vloeistoffen terwijl de politie Kouter de nodige vaststellingen deed. De zwaar verhakkelde wagen werd getakeld. De Bruggestraat was urenlang afgesloten.