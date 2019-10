Bestuurder betrapt op rijden onder invloed na ongeval tegen vrachtwagen Bart Boterman

08 oktober 2019

18u28 0 Ichtegem In de Fabriekweg in Eernegem werd maandagnamiddag een bestuurder betrapt op rijden onder invloed na een ongeval.

De man (55) uit Koekelare kwam met zijn bestelwagen in aanrijding met een vrachtwagen, bestuurder door een 47-jarige Oekraïner. Er was enkel stoffelijke schade. De politie Kouter hield zijn rijbewijs in voor de tijd van zes uur. Ofwel volgt nog een minnelijke schikking, ofwel een dagvaarding voor de politierechtbank.