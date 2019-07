Bestuurder (57) zwaargewond na frontale botsing: tegenligger probeerde in te halen Bart Boterman

16 juli 2019

12u44 9 Ichtegem Een 57-jarige man uit Koekelare is maandagavond levensgevaarlijk gewond geraakt na een ongeval in de Zuidstraat in Ichtegem. Zijn wagen werd frontaal aangereden door een bestuurder die het voertuig voor zich wilde inhalen maar de tegenligger niet had gezien. Intussen is het levensgevaar geweken.

Bestuurder K.V. (37) uit Ichtegem reed rond 18.20 uur langs de Zuidstraat en kwam uit de richting Aartrijke. “Hij wilde het voertuig met aanhangwagen dat voor hem reed inhalen. Tijdens het inhaalmanoeuvre merkte hij echter een tegenligger op. De bestuurder probeerde nog een aanrijding te vermijden maar kon niet voorkomen dat beide wagens met de rechterhoek in aanrijding kwamen”, zegt woordvoerster Annemie Wittesaele van de lokale politie Kouter.

De schade was enorm. De 57-jarige bestuurder van het voertuig dat frontaal werd aangereden tijdens het inhaalmanoeuvre, L.U. uit Koekelare, werd in kritieke toestand overgebracht naar het Sint-Rembertziekenhuis in Torhout. “Later op de avond kwam van het ziekenhuis de melding dat zijn toestand stabiel was geworden en het levensgevaar geweken was”, aldus de woordvoerster. De Zuidstraat was tot 22.30 uur afgesloten voor de vaststellingen. Het parket stuurde namelijk een deskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden te onderzoeken. Beide voertuigen werden in beslag genomen door de politie. Bestuurder K.V. die het ongeval veroorzaakte, legde een negatieve ademtest af en bleef ongedeerd.