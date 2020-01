Beschonken bestuurder knalt op elektriciteitspaal tijdens oudejaarsnacht Siebe De Voogt

02 januari 2020

09u49 0 Ichtegem In de Bruggestraat in Eernegem vond tijdens de oudejaarsnacht een zwaar ongeval plaats. Een 52-jarige Ichtegemnaar knalde met zijn wagen op een elektriciteitspaal, maar bleef gelukkig ongedeerd. Hij legde wel een positieve ademtest af.

Het ongeval vond even voor 4.30 uur plaats. Het slachtoffer reed met zijn wagen in de richting van het centrum, toen hij net voorbij het kruispunt met de Zeeweg de controle over z'n stuur verloor. Hij kwam met de linkervoorkant van z'n wagen terecht tegen de verhoogde berm, waardoor z’n linkervoorwiel deels afbrak. De Ichtegemnaar raakte van de weg af en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een betonnen elektriciteitspaal. Hij raakte niet gewond, maar legde wel een positieve ademtest af. Op bevel van het parket werd zijn rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. De wagen van de man was na de crash rijp voor de schroothoop en werd getakeld. Infrax kwam de elektriciteitspaal herstellen.