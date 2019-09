Benieuwd naar het verhaal achter de beelden in de openbare ruimte? Nieuwe erfgoedbrochure biedt antwoord op alle vragen Timmy Van Assche

06 september 2019

19u09 0 Ichtegem De gemeente brengt een gloednieuwe erfgoedbrochure uit waarin de verhalen achter de beelden die langs straat of op pleinen staan haarfijn worden uitgelegd.

De brochure is al de twaalfde in een lange reeks. Eerder kwam al de geschiedenis van bijvoorbeeld de verschillende kerken aan bod, de historie van de lokale begraafplaatsen en ook het rijke verleden van brouwerij Strubbe en koffiebranderij Torenhof. Nu ligt de focus op de beelden in de openbare ruimte. Auteur Julie Delaere doet de verhalen van 23 beelden haarfijn uit de doeken. “Er wordt voornamelijk gefocust op de betekenis en het belang van de beelden binnen de gemeente. Daarbij is extra aandacht besteed aan de carrière en oeuvre van de maker. Bekenden zoals Irénée Duriez of Mia Moreaux, maar ook kunstwerken of kunstenaars die aan onze aandacht voorbijgaan, worden in de verf gezet.”

De erfgoedbrochures zijn een absoluut schot in de roos. “Ze zorgen er zo voor dat een groot publiek kennis kan maken met het Ichtegemse erfgoed. Elke nieuwe uitgave vliegt dan ook de deur uit”, zegt cultuurschepen Celesta Muylle (WIT). “We besteden afwisselend aandacht aan onroerend, roerend en immaterieel erfgoed.” De brochures kunnen gratis worden verkregen op de gemeentelijke diensten en op de site www.ichtegem.be.