Bemoedigende spreuken kleuren Ichtegems straatbeeld naar aanleiding van ‘Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid’ Timmy Van Assche

30 september 2020

17u43 0 Ichtegem Ichtegem neemt deel aan de ‘Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid’, van 1 tot en met 10 oktober via een inspirerende ‘spreukenactie’. “Op die manier willen we de aandacht vestigen op het belang van veerkracht en de mate waarin we kunnen omgaan met stress, belangrijke gebeurtenissen en tegenslagen”, duidt schepen van Welzijn Willy Hosten (WIT).

Voor veel mensen gaat het coronavirus gepaard met onzekerheid, angst of stress. En dit kan voor het mentaal welzijn ernstige gevolgen hebben. “Zeker in combinatie met de gevolgen van bepaalde maatregelen. Denk bijvoorbeeld aan sociale isolatie, moeilijkere toegang tot hulp, het wegvallen van hobby’s en activiteiten, of de onzekerheid over werk. Het coronavirus heeft dus ook een grote impact op de geestelijke gezondheid”, legt Hosten uit.

Ook het lokaal bestuur van Ichtegem heeft beslist om haar schouders onder het initiatief te zetten. Dit jaar staan (online) ontmoeting en verbinding centraal. “In Ichtegem nemen we dit jaar deel aan de zogenaamde ‘spreukenactie’”, vervolgt Hosten. “In coronatijden is het niet evident om activiteiten op poten te zetten. Daarom vullen wij de Ichtegemse straten met spreuken. Aan de hand van affiches en raamschilderijen toveren we woordspelingen of deugddoende boodschappen in het straatbeeld, waar mensen even - letterlijk en figuurlijk - bij stil staan.”

Kinderbegeleiders

Concreet krijgt elke lokale handelaar een affiche met een spreuk op. Op de ramen van de gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis, het administratief centrum, de bibliotheken en buitenschoolse kinderopvanglocaties, worden spreuken geschilderd. “We doen hiervoor een beroep op de creativiteit van onze eigen kinderbegeleiders. Zij kiezen trouwens ook de spreuken en de versiering”, besluit Hosten.